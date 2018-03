Falsos fiscasi do Ipem estão agindo no Estado de São Paulo

O Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo (Ipem-SP) vem recebendo denúncias sobre “supostos fiscais” que se apresentam como agentes do Inmetro e do Ipem-SP e intimam os cidadãos a fazer a troca do regulador de gás, o popular “registro”.

O órgão (representante do Inmetro no Estado) não fiscaliza produtos nas residências, mas somente nos pontos de venda. Portanto, a recomendação é para não receber em casa, em hipótese nenhuma, esses falsos fiscais.

“São pessoas de má-fé que andam com uniformes e crachás falsos do Inmetro e intimidam a pessoa a trocar o produto por um outro. E cobram um preço exorbitante para isso”, explica Albano Mendes, supervisor da ouvidoria do Ipem-SP. “A vítima deve denunciar o caso à polícia e ao Ipem pelo telefone 0800-0130522”, completa.