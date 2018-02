Falha em site da Prefeitura de São Paulo frustra consulta de contribuintes

Um problema técnico frustrou as tentativas dos contribuintes que quiseram acessar o site da Prefeitura da Capital ontem em busca de informações sobre o programa de Devolução Automática de Tributos.

A Prefeitura informou que uma falha no sistema de dados fez com que fosse solicitada uma senha além da prevista. De acordo com a administração, a consulta voltaria ao normal hoje. Basta informar o CPF e a senha de segurança que aparece no site http://www3.prefeitura.sp.gov.br/consulta_dat.