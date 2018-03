Falha da Intelig deixa clientes sem telefone

Um problema na rede óptica da Intelig deixou ontem muitas empresas sem serviços de telecomunicação. Um exemplo é a AES Eletropaulo, cujos telefones do call center e da ouvidoria ficaram mudos pouco depois das 11h, e só voltaram a funcionar às 14h. A empresa chegou a publicar um comunicado em seu site, atribuindo a culpa pelo problema à operadora.

Outros clientes da Intelig – pertence à TIM – ficaram até quase as 16h horas sem poder falar ou sem conexão de dados. Até a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi afetada pela falha. Quem tentou ligar para a agência na manhã de ontem só ouvia sinal de ocupado ou a mensagem de que aquele número tinha mudado para 1331, apesar de já estar fazendo a chamada para ele.

Rúbia Marize de Araújo, chefe da Assessoria de Relações com o Usuário da Anatel, disse que a causa do problema foi o rompimento de fibras óticas da Intelig – empresa que opera o call center da agência – no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Segundo Rúbia, a Intelig informou à Anatel que outros clientes corporativos também foram afetados pelo incidente.

O atendimento da Anatel foi restabelecido no final da tarde. Segundo Rúbia, em decorrência da falha no call center, o número de atendimentos, que normalmente passa de 20 mil por dia, chegou a somente mil ligações ontem.

No caso da Anatel, segundo Rúbia, houve dois problemas: primeiro a falta de energia na central de atendimento e, em seguida, a falha na rede de fibras óticas da Intelig.

A TIM informou que “devido a um duplo rompimento de fibra óptica no backbone (espinha dorsal) da rede da Intelig”, clientes tiveram dificuldade para usar os serviços de voz e dados da operadora entre 11h40 e 15h30 de ontem.