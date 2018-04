A Faculdade Católica Rainha do Sertão, em Quixadá (Ceará), deve pagar indenização de R$ 15 mil a um ex-aluno. O estudante não conseguiu se transferir para outra universidade (em Fortaleza) porque a Faculdade Católica deixou de homologar as matérias do 1º semestre. A decisão é do Tribunal de Justiça do Ceará (TJ-CE).