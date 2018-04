Pelo falso disparo de um alarme antifurto, a Ferju Indústria e Comércio do Vestuário foi condenada, pela 3ª Câmara Civil do Tribunal do Justiça de Santa Catarina, ao pagamento de R$ 5 mil de indenização a uma cliente. A reparação é pelos danos morais do constrangimento que a cliente sofreu ao ser acusada pelo sensor.