Extravio de bagagens e atraso em voo rendem indenização

A 18ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio condenou a British Airways a indenizar um casal por atraso de voo e extravio de bagagem. Cada um dos autores da ação receberá R$ 8 mil de indenização a título de dano moral.

Os consumidores compraram passagens aéreas com a empresa para o trecho Londres-Paris. No entanto, o voo foi cancelado e o outro no qual eles foram alocados atrasou quase três horas. Ao chegar ao destino programado, o casal ainda foi surpreendido com o extravio de sua bagagem.