Evite o desperdício de água, luz, gás

Texto de Maíra Teixeira

“Consumir sem consumir o mundo em que vivemos”, esse é o pensamento que deve nortear as ações do consumidor consciente e as entidades ligadas à educação para o consumo difundem.

Mas não significa apenas utilizar os bens, produtos e recursos de maneira consciente. Significa que tudo tem começo meio e fim e, caso não utilizemos os recursos não renováveis de maneira sustentável, chegará uma hora em que a falta deles será insubstituível e, o pior, nem com o avanço da tecnologia será possível refazê-los.