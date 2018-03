Evite fazer compras pela internet usando computadores de lugares públicos

Ao fazer compras pela internet, evite computadores públicos como os de lan houses, pois há risco de seus dados serem usados em fraudes.

Dê preferência a sites de compras conhecidos, que tenham o certificado digital (representado pelo cadeado amarelo na parte de baixo do site) e que aceitem pagamento com cartão de crédito. O uso desse meio de pagamento é um sinal de que a página segue critérios de segurança das administradoras de cartões. Imprima as páginas que tenham informações sobre preços, formas de pagamento e prazos de entrega para usar como comprovante em caso de descumprimento da oferta ou de dificuldade para recebimento do item.

Ao receber a mercadoria, confira se ela está em ordem na frente do entregador. Recuse-a em caso de divergências no pedido e reclame ao site, de preferência dentro do prazo de 7 dias estabelecido para reclamar de compras realizadas fora do estabelecimento comercial.

