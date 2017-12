Evento comemora os 30 anos do Procon-SP

O Procon-SP promove no dia 24 de maio, quarta-feira, às 10h, o seminário “O Estado e as Organizações – Não Governamentais na Defesa do Consumidor”. O evento faz parte do calendário “Procon-SP 30 Anos”, é aberto ao público em geral e conta com a participação de Renata Codas, colaboradora do Time de Educação da Associação Bê-a-Bá do Cidadão e Silvia Maria Basile, Diretora Presidente da Associação Férias Vivas.

No Auditório da Fundação Procon-SP, na Rua Barra Funda, nº 930, 4º andar. As inscrições, que poderão ser feitas no site do Procon (www.procon.sp.gov.br) , ou telefone 3284-7101 ou pelo email: dri.tecnica@procon.sp.gov; são limitadas.