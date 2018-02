Estudante cega ganha indenização por falha nas aulas telepresenciais A Universidade Estácio de Sá terá que indenizar uma estudante do campus em R$ 10 mil. Deficiente visual, ela foi reprovada no curso por não conseguir acompanhar as aulas de modalidade telepresencial. Com isso, acabou excluída do Programa de Bolsas ProUni. A decisão é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ)