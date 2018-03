O Banco do Brasil foi condenado a indenizar em quase R$ 7 mil uma idosa por mau atendimento e débitos indevidos em sua conta. A cliente aguardou mais de duas horas na agência bancária, mesmo sendo idosa e com dificuldades de locomoção. A decisão é da 11ª Vara Cível de Brasília, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

