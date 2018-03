O Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou a CVC a indenizar um casal no valor de R$ 5 mil, por danos morais sofridos durante cruzeiro. No primeiro dia de viagem houve problemas no sistema de esgoto da cabine, que só foram solucionados no quarto dia. O ralo chegou a transbordar e a invadir o quarto dos clientes.

