Escolha o seu plano de previdência privada

FABRÍCIO DE CASTRO – JORNAL DA TARDE

PGBL – O Plano Gerador de Benefício Livre é mais indicado se você declara o Imposto de Renda (IR) no formulário completo.

Neste plano, você poderá deduzir os aportes até o limite de 12% da sua renda anual tributável. Ao resgatar o dinheiro, você pagará o IR sobre o valor total recebido

VGBL – O Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) é a melhor opção se você declara o IR pelo formulário simplificado ou já atingiu o limite de 12%, no formulário completo, com outras deduções (com educação e saúde, por exemplo). Nesses casos, ao resgatar o dinheiro, você pagará o IR somente sobre os rendimentos do seu plano

Regimes tributários – A escolha do regime de tributação do plano também é fundamental para garantir bons resultados. Há dois regimes disponíveis: o regressivo e o progressivo

Regressivo – Se você planeja deixar os recursos aplicados por muitos anos e resgatá-los apenas na aposentadoria, esse é o regime ideal. Por ele, quanto mais tempo seu dinheiro ficar aplicado, menores serão os impostos pagos no momento do resgate. Se você sacar o dinheiro antes de dois anos, por exemplo, a alíquota de IR será de 35%. No prazo entre 2 e 4 anos, a porcentagem cai para 30%; de 4 a 6 anos, para 25%; entre 6 e 8 anos, para 20%; entre 8 e 10 anos, para 15%; e a partir de 10 anos, para 10%