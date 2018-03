Escolha o colchão certo

A compra de um colchão deve ser feita criteriosamente. O preço é importante, mas é preciso avaliar antes a qualidade do produto. Procure casas especializadas. Experimente o produto na loja para sentir o conforto e a firmeza. O colchão deve sustentar as grandes saliências do corpo (quadris e ombros), ou seja, ao deitar-se lateralmente ele não pode afundar.

Se preferir colchão de espuma, verifique a densidade adequada ao seu peso e altura (existem tabelas nas lojas). Para um colchão de casal, considere o peso da pessoa mais pesada. Se tiver dúvidas, peça informações técnicas ao vendedor, pois é obrigação da empresa fornecê-las.

Na hora da compra, informe a medida interna da cama. Utilize uma trena de aço ou metro de madeira. Não tire a medida da cama desmontada, pois pode haver diferença. Após medição, é recomendado diminuir dois centímetros na largura e no comprimento do colchão, deixando uma folga para colocação da roupa de cama.

