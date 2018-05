Escolha a cadeira certa para seu filho

A cadeirinha deve possuir a etiqueta do Inmetro – que contém a marca do instituto, do organismo responsável pelos ensaios, número de identificação, norma técnica NBR 14400/1999, nº de série de selo e o nº da autorização para o uso do selo.

Fique atento para outras informações obrigatórias, como classificado de acordo com o peso, altura e idade da criança.

Até 1 ano de idade, as crianças deverão usar o bebê conforto ou assento conversível. Entre 1 e 4 anos, a obrigatoriedade será em relação à cadeirinha. De 4 a 7 anos e meio, a criança deverá ser acomodada em um assento de elevação ( conhecido como booster).