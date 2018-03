Escola mente sobre lesão e é condenada

A 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DFT) manteve a sentença do juiz de primeiro grau que condenou instituição de ensino ligada à Congregação das Filhas de Nossa Senhora do Monte Calvário a pagar indenização de R$ 1,5 mil à mãe de aluna que foi mordida no parquinho da escola.

A pena não se refere à mordida dada por outra criança, mas porque o colégio mentiu em bilhete, informando que a lesão havia sido causada por queda da criança.