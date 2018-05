A MRV foi condenada a indenizar um consumidor por entregar um imóvel com vários defeitos. O consumidor encomendou um laudo técnico que apontou que os custos do reparo ficariam em R$ 34 mil, mas a construtora se negou a pagar. O cliente receberá R$ 12 mil por danos morais e a MRV terá de pagar o conserto no imóvel.