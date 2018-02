Entenda o que é venda casada no caso das empresas aéreas

A venda casada acontece quando o vendedor exige do consumidor que, para ele comprar um produto, tem de, obrigatoriamente, adquirir outro. Essa prática é vetada pelo Artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor e acontece com frequência, muitas vezes sem nem ser notada ou questionada.

Por exemplo, cinemas que permitem, em suas salas de exibição de filmes, apenas o consumo de alimentos vendidos pela empresa estão praticando venda casada por forçar o cliente a adquirir apenas produtos vendidos no local. Isso vale também para bancos que exigem a contratação de um serviço para liberar mais crédito para o cliente.

Caso seja vítima de venda casada, tente resolver no local. Se não funcionar, procure um órgão de defesa do consumidor.