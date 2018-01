Texto de Maíra Teixeira

Quer dar e ganhar mais do que um sorriso da criança no dia dela? Dê educação. Márcia Christina Oliveira, técnica do Procon-SP, afirma que, quanto mais nova a criança, melhor para os pais incentivarem o gosto pelos brinquedos educativos que, por exemplo, podem estimular a coordenação motora. “Nem sempre é possível convencer o filho, mas é preciso tentar, dar outras opções.”