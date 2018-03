Endividamento atinge 53% dos consumidores da Capital

O nível de endividamento do paulistano subiu quatro pontos percentuais e atingiu 53% dos consumidores em julho, revelou ontem pesquisa da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Segundo a Fecomércio, em relação ao mesmo período de 2007, quando o indicador era de 57%, houve queda de quatro pontos percentuais. Já no nível de inadimplência – consumidores com contas em atraso -, o índice ficou em 35%, uma elevação de dois pontos percentuais em relação a junho e queda de quatro ante 2007.

