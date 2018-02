Encontre o SAC de qualquer empresa

Por meio do site Busca SAC (www.buscasac.com) o consumidor pode localizar os Serviços de Atendimento ao Consumidor de várias empresas. A ferramenta, recém-lançada, é atualizada diariamente com novos contatos e disponibiliza e-mail, endereço na internet e e telefone de mais de 5 mil empresas brasileiras.

O novo site oferece também a possibilidade do internauta fazer uma busca digitando determinadas características de um produto, como, por exemplo, “vinho”, “tinto” e “brasileiro”, na qual aparecem as opções com todas essas características.