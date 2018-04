A 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou as empresas Portobello S/A e Hydramar Materiais de Construção a indenizar uma consumidora no valor de R$ 15 mil, em danos morais. A consumidora comprou azulejos cerâmicos que apresentaram problemas em sua tonalidade, coloração e simetria.