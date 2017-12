Empresas já podem pedir selo de certificação

Texto de Maíra Teixeira

Empresas responsáveis e que querem certificar a qualidade de seus produtos ganham um novo aliado. A certificação voluntária do Ocipem (Organismo de Certificação de Produto do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo). O novo órgão estadual é ligado ao Ipem-SP e certifica produtos que não têm obrigatoriedade de serem testados.

Mas quais vantagens essas empresas levam ao fazer uma certificação voluntária? Muitas, segundo a diretora de certificação do Ocipem, Ana Lúcia Martinez . “É um reconhecimento público de que o produto tem qualidade. Pode ser um diferencial definitivo na hora da compra quando o consumidor está na dúvida de qual mercadoria levar. Sem falar no reconhecimento público da responsabilidade social que fica clara nessa situação”, ressalta a diretora.