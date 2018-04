Empresas aéreas na mira do governo

O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC), da Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça, notificou as empresas aéreas TAM, Gol, Azul, Avianca e Webjet sobre procedimentos para cancelamento e alteração de voos.

A notificação também questiona as companhias a respeito da aplicação de multas nas alterações de passagens e sobre os procedimentos para a desistência do consumidor de compra do bilhete aéreo feita pela internet.

O objetivo da medida é mapear os procedimentos adotados pelas empresas, assegurando informações claras aos consumidores, a fim de prevenir conflitos. As companhias terão 10 dias para apresentar esclarecimentos. TAM diz que ainda não recebeu a notificação. Gol e Azul informam que responderão no prazo.