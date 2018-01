Empresas aéreas falham ao atender o cliente

Ligia Tuon

Mesmo após mais de dois anos da aprovação da chamada Lei do SAC, que regula o serviço de atendimento ao consumidor por telefone, a principal falha das companhias aéreas ainda é o atendimento às queixas dos passageiros. Esse problema resultou na pior nota de avaliação de sete das 14 empresas reclamadas no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

O acesso ao canal de reclamação é, muitas vezes, facilitado, porém a resolução do problema não é tão fácil assim. “Consegui registrar minha queixa com facilidade e a empresa até se manifestou rapidamente, mas de forma burocrática e não respondeu a minha pergunta”, reclama o advogado José Barros, que teve dificuldade em usar as milhas acumuladas no programa de fidelidade da TAM.

“Existe um público diferenciado utilizando o serviço aéreo, em decorrência a melhora da renda e tarifas aéreas mais baratas. Nós não sentimos uma mudança que pudesse atender o aumento da procura”, analisa a técnica do Procon-SP, Solange Silva.

Entre as companhias que tiveram como nota mínima o atendimento ao passageiro estão a Puma Air (7,74), Trip (7,09), Avianca (6,53), Azul (5,76), Webjet (4,47), Abaetê (5,03), TAM (4,15).

O Espaço do Passageiro – sessão do site da Anac – serve para que os consumidores opinem sobre os serviços das companhias e funciona como ferramenta para que outros usuários do setor aéreo façam suas consultas. Porém, a Anac não utiliza esses dados como parâmetro para suas pesquisas e fiscalizações.

Segundo a Agência, no âmbito da aviação civil, ainda não há uma portaria para regulamentar a ouvidoria das companhias aéreas, que ficam submetidas ao Código de Defesa de Consumidor (CDC). Assim, os passageiros descontentes com o SAC podem até registrar a queixa em contato com a agência reguladora, mas quem pode estabelecer multas e fiscalizar o setor são órgãos como o Procon.

No entendimento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), no entanto, não é só o CDC que regula a relação entre consumidores e companhias aéreas. A Lei do SAC se aplica a todos os serviços regulados pelo governo federal, como é o caso da aviação civil. Por tanto, a Anac tem o dever legal de regularizar esse serviço”, afirma o advogado do Idec, Lucas Cabette Fabio.

“Se o consumidor está descontente, a empresa tem de prestar atenção de forma adequada. Se ela não faz isso, não atendeu o CDC”, diz o advogado do Idec.

A TAM, a Webjet e a Azul Linhas Aéreas consideram que o ranking é um espaço democrático, porém as empresas discordam da metodologia utilizada na pesquisa.

A Trip Linhas Aéreas informa que, em março, por exemplo, de todos os contatos recebidos, 98% já foram atendidos e 2% estão em andamento. A GOL divulgou que realiza pesquisas regulares para medir a aceitação dos clientes.

A Puma Air informou que, nos últimos meses, aumentou em seis vezes a capacidade de atendimento ao cliente.