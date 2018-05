Empresário envia carro Volvo para recall 'exclusivo' na Bahia

Convocado pela Volvo para um recall exclusivo no veículo do tipo C30 2.4i, um empresário baiano, residente em Salvador, compareceu ontem, por volta das 8h, à única concessionária da marca na capital baianapara fazer a substituição da mangueira da caixa de direção. Este foi o primeiro caso no País de recall de um só veículo. O modelo está avaliado em R$ 118,5 mil. O veículo estava entre 25 exportados da Bélgica para o Brasil. As outras 24 unidades foram consertadas antes de chegar ao País para comercialização.