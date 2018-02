A Supervia, empresa responsável pela malha ferroviária da região metropolitana do Rio, foi condenada pela 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio a pagar R$ 60 mil de indenização, por danos morais, à família de um usuário que morreu em 2006 após cair de um vagão lotado perto da estação de São Cristóvão.

