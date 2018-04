Empresa é condenada por 'sujar' nome de cliente A Atlântico Fundos de Investimento, empresa do Grupo Credigy ( Banco do Canadá), foi condenada pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a pagar indenização de R$ 6 mil, com juros a contar de 24 de novembro de 2008, a uma consumidora que teve seu nome enviado indevidamente ao SPC.