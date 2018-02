O Studio Fotográfico Rogério Rodrigues foi condenado a indenizar um cliente em R$ 7 mil. A decisão é pela empresa não entregar o filme e o álbum de fotos do casamento, conforme o contrato. A decisão é do juiz da 4ª Vara Cível de Brasília – Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) e a empresa ainda pode recorrer.

