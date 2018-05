Empresa é condenada por fraude em evento de aniversário O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a empresa Planeta Digital a pagar R$ 6 mil de indenização a uma jovem que teve frustrado o sonho de comemorar seu aniversário de 18 anos no Planeta Atlântida 2008. Isso porque, na partida, ela recebeu da empresa a informação de que havia sido vítima de fraude.