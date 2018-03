Um consumidor que teve a linha cancelada sem legítima motivação vai ser indenizado pela Brasil Telecom em R$ 600 por decisão do juiz do 1º Juizado Especial Cível de Brasília. O autor alega no processo que com o corte repentino da sua linha, ficou impossibilitado de se comunicar, o que gerou constrangimentos.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.