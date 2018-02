O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu que a Vivo indenize em R$ 8 mil uma consumidora por cobrança indevida de serviço de telefonia celular e inclusão do nome dela em lista de inadimplentes. A consumidora diz nunca ter tido contrato com a empresa e a Vivo não conseguiu demonstrar existência do contrato com a cliente.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.