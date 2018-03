O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou a Brasil Telecom S/A a indenizar cliente que precisou se deslocar de Mato Grosso ao Rio Grande do Sul para conseguir o cancelamento de linha telefônica. A cliente receberá R$ 8 mil por danos morais, além de ressarcimento do pagamento da conta telefônica e viagem.

