A 26ª Vara Cível do Fórum Clóvis Beviláqua (Tribunal de Justiça do Ceará) condenou a empresa de telefonia BSE S.A. – Claro a indenizar os consumidores que comprovadamente sofreram danos com a clonagem de linhas e aparelhos telefônicos. A Ação Civil Pública foi impetrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará .

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.