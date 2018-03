Empresa de seguros não pode mudar contrato de seguro de vida firmado com consumidor, mesmo que o documento tenha cláusula de não-renovação. Essa foi a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou recurso da SulAmérica Seguros que pretendia substituir contrato antigo firmado com cliente por um novo.

