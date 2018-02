O Tribunal de Justiça de Minas Gerais obrigou a Viação Sandra a indenizar por danos morais dois menores obrigados a descer de um ônibus em uma rodovia. O valor é de R$ 15 mil para cada um. A jovem de 17 anos viajava com o irmão de 6 no colo e tinha só uma passagem, mas um auxiliar de bordo exigiu dois bilhetes no trajeto.

