A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a Viação Andorinha a pagar R$ 9 mil de indenização por dano moral a uma idosa que caiu ao desembarcar de um ônibus coletivo. Enquanto a passageira descia das escadas, o motorista ‘arrancou’, provocando a queda na via e fratura no cotovelo esquerdo.

