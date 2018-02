Empresa de alarmes não avisa sobre arrombamento e é condenada O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) condenou a empresa SOS Monitoramento de Alarmes a indenizar um cliente em R$ 20 mil. A empresa deixou de comunicar à polícia sobre arrombamento no estabelecimento comercial do cliente, após recebimento de 14 ocorrências pelo seu sistema de monitoramento