Empresa atende a 16 milhões de clientes

Texto de Aiana Freitas

A energia elétrica é distribuída, no País, por meio de concessionárias,

empresas que receberam do governo federal a permissão para sua atuação

quando o sistema de fornecimento de energia do Brasil começou a ser

privatizado, em fins dos anos 90. Entre as concessionárias existentes no

Estado de São Paulo, a maior delas é a AES Eletropaulo. Ela é também a maior

distribuidora de energia elétrica da América Latina, com, com 11,2% do total

de energia distribuída no Brasil e 9,4% da população brasileira entre seus

clientes.