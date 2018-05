Os desembargadores da 19ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenaram a empresa aérea British Airways a indenizar um cliente, por danos morais, no valor de R$ 15 mil. O passageiro foi vítima de extravio de sua bagagem em abril de 2008, viajando na rota de Miami (EUA) para Milão (Itália).