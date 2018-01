Emprego garantido. Desconfie

Coluna de Josué Rios, publicada em 24/10/06

A última das agências de emprego é investir na ingenuidade ou no desespero do desempregado do interior ou de cidades pequenas de outros Estados.

Um caso recente ocorreu com o irmão do sr. Furtado, o Consumidor, que mora numa pequena cidade baiana. Josias o nome da vítima. Este, economista e à caça de emprego, recebeu telefonema de uma agência localizada em São José dos Campos, São Paulo, a qual informava que tinha em mãos o currículo do irmão do sr. Furtado, e uma empresa da mencionada cidade paulista tinha a vaga ideal para o perfil do longínquo desempregado.