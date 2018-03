Embratel lidera ranking de reclamações da Anatel

SAULO LUZ

A Embratel assumiu a liderança do ranking de reclamações sobre telefonia fixa da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com 1,026 reclamações a cada 1 mil acessos em serviço (linhas em funcionamento)do mês de junho.

Na segunda colocação está a Telefônica, com 0,869 reclamações, seguida pela GVT. Já na modalidade longa distância nacional (DDD), a lista é encabeçada pela Telefônica, com índice de 0,065.

A Brasil Telecom ficou na segunda posição, com 0,054 queixas para cada mil cobranças emitidas. Em terceiro vem a GVT (que atua em 11 Estados do Norte, Sul e Centro Oeste), com 0,0539 a cada mil cobranças. Intelig e Embratel ficaram, respectivamente, na quarta e quinta posições.

Na telefonia móvel, a Oi Celular lidera pelo terceiro mês consecutivo com 0,473 reclamações a cada mil assinantes. Em segundo lugar aparece a TIM Celular, com índice de 0,380. A Telemig Celular ficou em terceiro lugar com 0,375 e a Claro em 4º com 0,308.

Os dados são referentes a reclamações feitas à Anatel entre os dias 1º e 30 de junho.

A Oi não se manifestou sobre o ranking da Anatel. A TIM informa que “zela pela qualidade dos seus serviços e investe constantemente na capacitação dos seus profissionais”. Esclarece, ainda, que o Centro de Relacionamento com o Cliente da TIM está à disposição para quaisquer esclarecimentos.

RECLAMAÇÕES

TELEFONIA FIXA (DDD)

1 º Telefônica

2º Brasil Telecom

3º GVT

4º Intelig

5º Embratel

6º Telemar

7º CTBC Telecom

8º Sercomtel

TELEFONIA FIXA (LOCAL)

1 º Embratel

2ºTelefônica

3º GVT

4ºTelemar

5º Brasil Telecom

6º CTBC Telecom

7º Sercomtel

8º Intelig

TELEFONIA CELULAR

1º Oi Celular

2º TIM

3º Telemig Celular

4º Claro

5º 14 Brasil Telecom

6º Vivo

7º Amazônia Celular

8º Triângulo Celular

