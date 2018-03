Editora é condenada por descontos indevidos em cartão de cliente

A Editora Globo S.A. foi condenada a indenizar em R$ 1 mil uma cliente por ter cobrado valores referentes a revistas diferentes da adquirida pela assinante.

A decisão é do juiz do 2º Juizado Especial de Competência Geral de Sobradinho (região administrativa do Distrito Federal) e cabe recurso.

A autora afirmou que assinou um contrato com a editora para assinatura de uma revista. Porém, a editora Globo, sem avisar, descontou no cartão de crédito da assinante valores referentes a outras revistas não solicitadas.