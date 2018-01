O frio chegou e com ele aquele ‘medo’ de sair do banho, aquela vontade de colocar a roupa para secar atrás da geladeira, mas é melhor isso ficar apenas na vontade. Segundo a AES Eletropaulo e CPFL energia, essas duas atitudes podem aumentar a conta no final do mês. As duas concessionárias de energia dão dicas de como evitar o desperdício nesta época do ano.

