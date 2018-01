Texto de Eleni Trindade e Maíra Teixeira

Os consumidores precisam de um novo conceito no ato da compra: o do não desperdício. E o primeiro questionamento é procurar saber se aquele produto que não serve mais para você poderá ser útil a outra pessoa. Debater o que fazemos com o lixo que produzimos foi o tema do último seminário de Educação para o Consumo II, ocorrido na última quarta-feira.