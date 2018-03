DPVAT é o campeão de consultas

Saulo Luz

O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores Terrestres (DPVAT) é a modalidade de seguro que mais faz o consumidor brasileiro procurar o serviço de atendimento ao público da Superintendência de Seguros Privados (Susep) para tirar dúvidas ou fazer reclamações.

De janeiro a outubro de 2011, a Susep fez 11.085 atendimentos relacionados a DPVAT. A soma corresponde a 31,78% do total de 34.878 atendimentos feitos pelo órgão. O Seguro DPVAT cobre vidas no trânsito e indeniza vítimas (sejam motoristas ou pedestres) de acidentes causados por veículos que têm motor próprio (automotores) e circulam por terra ou por asfalto.

Em casos de morte ou invalidez permanente, o valor da indenização é de R$ 13,5 mil por vítima. Já nos casos de reembolso de despesas médico-hospitalares, o valor do reembolso é de até R$ 2,7 mil por vítima, variando conforme a soma das despesas cobertas e comprovadas, aplicando-se os limites definidos nas tabelas autorizadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Seguradora Líder, consórcio de várias companhias de seguro que administra o DPVAT, justifica os números dizendo que os atendimentos são, na maioria, sobre dúvidas e não reclamações.

“A Susep não separa o que é dúvida do que é reclamação ou acompanhamento de um processo, nos atendimentos. E o DPVAT é um seguro com peculiaridades muito próprias e que beneficia a totalidade da população brasileira. Só de janeiro a setembro, indenizamos mais de 256 mil pessoas e a grande maioria dos beneficiários não é o proprietário do veículo que fez a apólice”, diz Marcio Norton, diretor de relações institucionais, da Seguradora Líder DPVAT.

Segundo ele, o problema fica ainda pior porque o documento do certificado de registro do veículo informa o telefone da Susep para dúvidas, além do da própria seguradora do DPVAT .

“O resultado é que muita gente que poderia ligar para nós para pedir informações acaba ligando direto para a Susep e isso faz com que a quantidade de atendimento seja enorme. Já estamos vendo com a Susep uma maneira de melhorar isso”, diz Norton. Mesmo assim, ele revela que o SAC DPVAT (0800 022 12 04) recebe quase 3 mil ligações sobre dúvidas por mês.

Justamente para tentar diminuir a falta de informações sobre o DPVAT, Seguradora Líder começa neste domingo uma campanha para informar melhor a população sobre o seguro. “ Vamos divulgar os direitos das pessoas no rádio, na tv e nas mídias sociais da internet”, completa Norton.

Outros seguros

Na sequência do DPVAT vêm os atendimentos de reclamações e dúvidas sobre seguro de automóvel (com 3.600 atendimentos), seguro de pessoas (2.727), vistas de processos (2.012) e previdência privada (1.903). Destacam-se ainda 920 denúncias sobre golpes envolvendo seguros e outras 40 reclamações sobre comercialização irregular de apólices.

O consumidor pode tirar dúvidas ou fazer denúncias e reclamações sobre direitos em seguros, seguradoras e corretoras no site da Susep (www.susep.gov.br). Outra alternativa é entrar em contato com ô órgão pelo telefone do Disque Susep (0800 -0218484).