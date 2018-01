DPDC pede novo recall de moto Yamaha

Proprietários das motocicletas Yamaha, modelo NEO AT 115, fabricadas em 2005, deverão comparecer a uma concessionária autorizada da empresa para substituir gratuitamente o conjunto de aceleração. De acordo com a Yamaha, problemas no sistema podem travar a roldana de abertura da borboleta de aceleração, disparando o comando manual do acelerador com conseqüente aceleração ininterrupta, resultando em um possível acidente com lesões ao usuário, passageiros e transeuntes.

O Ministério da Justiça, por meio do Departamento de Defesa do Consumidor (DPDC), determinou a realização de um novo recall por considerar que a campanha realizada anteriormente foi insatisfatória pelo fato de ter atendido apenas 68,72% dos proprietários das motos. De acordo com a Yamaha, ainda existem 2.964 consumidores que continuam usando o produto sob o risco de ocorrência de acidente.

Fonte: DPDC