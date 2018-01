Dois anos esperando para receber fascículos

Existem consumidores que são muito pacientes, até demais. Assinar uma coleção de fascículos e esperar dois anos para receber a maioria dos exemplares é mais do que escárnio, é uma indecência. Veja o caso do leitor Gilberto Tadeu de Lima, de São Paulo, que ainda trava uma batalha absurda contra a Editora Abril:

“Fiz a assinatura de um curso de inglês da Editora Abril no final de 2009. Recebi os primeiros fascículos até março do ano passado e, desde então, as entregas deixaram de ser frequentes, tanto que não recebi várias edições da minha coleção. Já fiz dezenas de cobranças e sempre obtive uma promessa de solução em 72 horas. Só que estou no aguardo até hoje! Neste ano, decidi mudar de estratégia e passei a fazer reclamações no site da Abril. Mas esta medida também não causou efeito, já que eu nunca tive um retorno conclusivo que informasse prazos para entregar as edições que faltam. Não sei mais como proceder para dar fim a este problema que se arrasta há mais de 11 meses. Será que vou ter de recorrer à Justiça para conseguir concluir meu curso de idiomas? Há alguma medida rápida e amigável que eu posso adotar para resolver o caso?”

RESPOSTA DA EDITORA ABRIL – Em resposta à manifestação da consumidora Mislene Caires, em contato telefônico mantido com a cliente no dia 4 de abril, informamos que estamos tomando as medidas necessárias referentes aos volumes não recebidos da Coleção English Way. Manteremos o acompanhamento com a leitora até a finalização do caso. Reiteramos que permanecemos à disposição para esclarecer as dúvidas que se fizerem necessárias.

COMENTÁRIO DA REDAÇÃO: O problema não foi resolvido, pois a Abril entrou em contato com ela, mas não deu previsão de entrega. Ela ainda espera os fascículos desde 2009.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

COMENTÁRIO DO ADVOGADO DE DEFESA – É lamentável que o consumidor que precisa dos períodos nos prazos contratados não possa dispor deles, simplesmente porque a Editora Abril não fez a entrega, e não resolve o problema mesmo após a reclamação. O consumidor que confiou na empresa não merece esse tipo de indiferença e desatenção. A leitora pode pedir o cancelamento da assinatura e exigir de volta todo o valor pago, pois a quem contrata esse tipo de produto, o faz para ter todos os números referentes à assinatura, e não apenas uma parte.