Texto de Eleni Trindade

Um dos principais direitos dos consumidores continua não sendo levado em consideração pelos bancos. Essa é a opinião de Josué Rios, advogado especialista em Direito do Consumidor e colunista do Jornal da Tarde sobre pesquisa do Procon São Paulo que revela que a maior parte dos consumidores tem dificuldade para entender os lançamentos de extratos bancários (66,58%).