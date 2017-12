Direito a respostas

Texto de Eleni Trindade

Estefânia Lúcia Saraiva costuma fazer todas as suas operações bancárias pela internet. Considera o sistema prático e rápido. Em uma dessas transações notou que seu banco, o Bradesco, estava cobrando uma taxa que ela não sabia da existência. “Entrei em contato com minha agência para saber do que se tratava e a gerente não esclareceu nada”, reclama. “Tentei o Fone Fácil, mas disseram que não era com eles. Mandei uma reclamação pela internet em vão. Por fim, decidi registrar uma reclamação no Alô Bradesco”, descreve.